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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالغسيل والتعقيم.. الحياة تعود إلى شوارع البحر الأحمر مجددًا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:33 م
بالغسيل والتعقيم
بالغسيل والتعقيم
كتب- علي عواد
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استعدادت وتجهيزات تقوم بها المنشآت والمقاهي والمطاعم التي عانت من انتشار جائحة كورونا عقب قرار الغلق التي استمرت لفترة 90 يومًا، وخاصة في محافظة البحرالأحمر بمدنها السياحية، التي خلت شوارعها طوال تلك الفترة من الحركة والتي أصبحت خالية من زوارها ومحبيها.

وبدأت عدد من المقاهي والمطاعم بمدينة الغردقة وسفاجا ومرسى علم في تجهيزاتها لاستقبال روادها، بإجراءات وقائية عالية من تعقيم وتطهير الأماكن من الداخل ومن الخارج وتغيير بعض المعدات وووضع علامات استرشادية للتنبيه على الزوار باتباع إجراءات السلامة والوقاية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وفي المساجد والكنائس استعدادات مكثفة لإنهاء تجهيزات استقبال المصلين بمحافظة البحرالأحمر، عن طريق وضع علامات إرشادية مكتوب عليها (صلي هُنا)، توضح مسافات التباعد التي يجب أن يلتزم بها المصلين، ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الأوقاف لعودة الصلاة في المساجد من جديد.

وقال الدكتور كمال أبو سيف، مدير عام إدارة أوقاف البحر الأحمر، في بيان سابق له، إن المديرية تسلمت 2000 متر من سجاد المساجد الجديد التي تحدث عنها وزير الأوقاف وتم فرشها بالمساجد، حسب تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤكدًا أنه تم التنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة لتعقيم وتطهير جميع المساجد بكافة أنحاء المدن لتكون جاهزة لاستقبال المصليين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم فرش المساجد الأولى طبقا لخطة الوزارة، مؤكدا أن سبق فرش العديد من المساجد خلال الفترة السابقة بمختلف مدن وإدارات الأوقاف بالمحافظة.

وفي الكنائس تم وضع عدد من المواد المستخدمة في التعقيم والتطهير بمداخلها وفي أماكن إقامة الترانيم لحماية زوار الكنائس والأديرة، بجانب التنبية على المترددين بضرورة الالتزام بإرتداء الكمامات لتجنب الإصابة للنفس أو للغير.
بالغسيل والتعقيم
بالغسيل والتعقيم
بالغسيل والتعقيم
بالغسيل والتعقيم
بالغسيل والتعقيم
بالغسيل والتعقيم
بالغسيل والتعقيم
بالغسيل والتعقيم
بالغسيل والتعقيم
بالغسيل والتعقيم

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