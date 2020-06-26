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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ميرهان حسين تغير ملامحها إلى إليسا وتقلدها في الغناء (فيديو)

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:32 م
الفنانة ميرهان حسين
الفنانة ميرهان حسين
حسن أمين
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اعتادت الفنانة ميرهان حسين خلال الفترة الماضية على تقمص شخصيات عدد كبير من نجمات الفن في مصر والوطن العربي، وذلك من خلال فيديوهات لها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي تقوم فيها بتغير ملامحها عن طريق "الميك أب" إلى هؤلاء المشاهير.

وقامت ميرهان حسين في هذة المرة بتقمص شخصية النجمة والمطربة اللبنانية إليسا والتي أصبح يجمعهما تشابه كبير بعد أن قامت بتغيير ملامحها لها بالإضافة إلى إنها قامت بتقليد طريقة الغناء الخاصة بها والتي أشاد بها الجمهور وبالتشابه الذي بينهم.

وكانت ميرهان حسين قامت من قبل بتقليد كل من المطربة اللبنانية مايا دياب، والمطربة السورية أصالة، والمطربة نوال الزغبي، والفنانة فيفي عبده.

وكان آخر أعمال ميرهان حسين الفنية مسلسل "ختم النمر"، الذي حقق نجاحا كبيرا من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة الفنان أحمد صلاح حسنى، الفنانة نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب ودارت أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.

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