«أوقاف الإسكندرية» تكثف حملات التعقيم استعدادًا لفتح المساجد (صور)

استعدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة، بتجهيز بيوت الله، لإعادة فتحها للصلاة مرة أخرى بداية من غد السبت، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، وتعليمات الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، طبقًا للضوابط والشروط التي أقرتها الوزارة.وأجرى الشيخ محمد خشبة جولة تفقدية لمتابعة عمليات تجهيز المساجد استعدادًا لفتحها، غدًا السبت، وقد رافقه في هذه الجولة قيادات المديرية، حيث تم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم المساجد ووضع علامات التباعد بين المصلين.وتفقد "خشبة" عددًا من المساجد على رأسها مسجد المرسي أبي العباس، ومسجد الإمام البوصيري، ومسجد شرق المدينة، وغيرها من المساجد كما تابع مع مديري الإدارات التجهيزات والإعدادات التي يقوم بها الأئمة والعمال لتهيئة المساجد لعمارها.كما أكد ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، وإتيان كل مصلٍ بسجادة الصلاة الخاصة به، ووضع علامة التباعد بين المصلين والالتزام بها، مع متابعة التطهير والتعقيم المستمر للمساجد ومتعلقاتها.وأعرب وكيل وزارة الأوقاف عن سعادته الغامرة بما رآه من جهود مبذولة من كل منتسبي الأوقاف في إعداد بيوت الله لاستقبال عمارها، كما طالب رواد المساجد أن يكونوا على قدر المسئولية وأن يحافظوا على أنفسهم وغيرهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى تمر هذه الأزمة.