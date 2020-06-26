قوات الأمن الاسكتلندية تقتل منفذ هجوم جلاسكو

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل بأن قوات الأمن الاسكتلندية، أطلقت النار على منفذ الهجوم في مدينة جلاكسو وقتلته.ونشرت الشرطة البريطانية، عناصر مسلحة في مدينة جلاكسو، عقب حادث خطير أوقع عددًا من الجرحى، وتعرض عدد من الأشخاص لعملية طعن في المدينة على يد مجهول وعلى إثرها طوقت قوات الشرطة مكان الحادث، وتمكنت من قتل منفذه.