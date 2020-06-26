الكشف عن أبرز لقاح مرشح ضد كورونا

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن اللقاح المرشح الذي تطوره شركة "أسترازينكا" ضد فيروس كورونا هو "على الأرجح" اللقاح الرائد والأكثر تقدما في العالم حاليا.وأوضح كبير علماء المنظمة أن لقاح شركة "مودرنا" مرشح أيضا، مضيفًا أنه "ليس بعيدا" عن مرحلة التقدم التي وصل إليها لقاح "أسترازينكا".وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم إلى تسعة ملايين و612 ألفا و520 إصابة حتى الساعة السابعة و46 دقيقة بالتوقيت العالمي الموحد، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأسفر مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى وفاة 489 ألفا و343 شخصا في أنحاء العالم.بلغ عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا 482 ألف حالة حول العالم، فيما تجاوز عدد المصابين 9.4 مليون شخص حتى الآن.