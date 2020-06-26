«الصحة العالمية»: ارتفاع الإصابات بكورونا في أوروبا مجددا

قالت منظمة الصحة العالمية إن الدول الأوروبية شهدت زيادات في حالات "كوفيد-19" منذ أن بدأت بتخفيف القيود الهادفة إلى احتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.وقال هانز كلوج، المدير الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، "شهدت أوروبا الأسبوع الماضي زيادة في الحالات الأسبوعية للمرة الأولى منذ أشهر"، وأضاف: "شهدت ثلاثون دولة زيادة في الحالات التراكمية الجديدة خلال الأسبوعين الماضيين".وأدى تخفيف عمليات الإغلاق وغيرها من التدابير التقييدية الإلزامية، إلى "انتقال سريع" لفيروس كورونا، وقد يؤدي هذا بدوره إلى دفع الأنظمة الصحية الأوروبية "إلى حافة الهاوية مرة أخرى" إذا تركت دون رادع.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، سجلت أوروبا 2.5 مليون حالة إصابة بـ"كوفيد-19". وعلى الرغم من تناقص عدد الحالات مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، تشهد المنطقة 20000 حالة جديدة وأكثر من 700 حالة وفاة يوميا.