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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

في ذكراه العشرين.. راسل كرو نص فيلم «Gladiator» سيء للغاية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:22 م
فيلم Gladiator
فيلم Gladiator
أبوزيد على
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قال راسل كرو نجم هوليود العالمي وبطل فيلم «Gladiator»، أن أول نص شاهده للفيلم الحائز على جائزة أوسكار كان سيئا للغاية، وفقًا لما ذكرته صحيفة إندبندنت البريطانية.

وتابعت الصحيفة أن الفيلم الكلاسيكي الذي صدر عام 2000 والفائز بجائزة الأوسكار، احتفل بالذكرى السنوية العشرين في الشهر الماضي، وفاز "كرو" في الفيلم بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن أدائه في الفيلم كجنرال روماني.

و تحدث النجم في برنامج «عرض الليلة بطولة جيمي فالون»، ووصف الفيلم بأنه "تجربة فريدة"، ولكن أول نص تلقاه عن الفيلم كان سيئًا جدًا، قائلا: "لقد كان النص سيء للغاية"، مضيفا"لم يكن المنتج يعلم أني قد تمكنت بالفعل من الحصول على نسخة من النص".

و أخرج الفيلم ريدلي سكوت، وكتبه ديفيد فرانزوني وجون لوجان وويليام نيكلسون، وكشف سكوت مؤخرًا أن كرو نجا بصعوبة من نمر حقيقي في موقع التصوير.

وفي نفس المقابلة، ذكر أيضا وفاة الممثل أوليفر ريد أثناء صنع الفيلم، مشيرا إلى أنه سقط ميتا على أرضية حانة.

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