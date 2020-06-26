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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تركت زوجها فأطلق عليها النار من «فرد خرطوش»

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:17 م
فرد خرطوش
فرد خرطوش
الدقهلية : عمرو الحوتى
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‎أمرت نيابة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، اليوم، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل زوجته، وإصابتها بطلق خرطوش في ذراعها.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد علي الجميلي، مأمور مركز شرطة تمى الأمديد، بورود بلاغ بإصابة ربة منزل بطلق ناري في ذراعها الأيسر، على طريق عزبة العمدة التابعة لقرية "الخمسة".

انتقل الرائد محمد الهلالي، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة "رشا ا. ف"، 35 سنة، ربة منزل، بطلق خرطوش في ذراعها الأيسر، وبسؤالها اتهمت زوجها، وجرى نقلها إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة للعلاج.

وتمكنت قوة من المركز من ضبط الزوج المتهم ويدعى "السعيد ف. ع"، 43 سنة، مقيم بقرية كفرسنجاب التابعة لدائرة المركز، وأرشد عن السلاح المستخدم وهو "بندقية خرطوش".

وتبين من التحقيقات أن الزوجة تركت منزل الزوجية منذ عام تقريبا، بسبب سوء معاملة زوجها لها، والذي تزوج من سيدة أخرى، وحاول إعادتها إلا أنها رفضت، فقرر الانتقام منها، وترصدها حال ذهابها للعمل، وبمجرد أن شاهدها أطلق عليها النار وفر هاربا.

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