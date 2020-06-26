لماذا لم تفتح «الأوقاف» مساجد السيدات؟

وذكر الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أنه تم التأكيد على أن يتم فتح المساجد التى تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، كما تم التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط التالية:

مع الالتزام بما يأتي:

جاء قرار وزارة الأوقاف، بإعادة فتح المساجد مشروطا بعدة ضوابط، ضمنها عدم فتح مصلى السيدات، وأثار القرار حفيظة عدد من السيدات أملا في الحصول على أحقيتهم في المساجد مثل الرجال.وطرحت "الدستور" السؤال على وزارة الأوقاف وكان الرد مبررا بأن الوزارة لا تمتلك عددا من الواعظات أو الداعيات أو العاملات يسع لتنظيم عملية الصلاة داخل مصلى السيدات على مستوى محافظات الجمهورية، موضحة أن عملية فتح المساجد بضوابط وذلك حرصا على سلامة رواد ضيوف الرحمن.1. عدم فتح دورات المياه نهائيًّا، وغلقها غلقًا تامًا.2. عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية.3. عدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.4. استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.5. عدم فتح مصليات السيدات.6. عدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط).7. تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.8. فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان فى جميع الصلوات.9. الاقتصار فى هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفى حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.أ. ضرورة ارتداء المصلين للكمامة.ب. اصطحاب المصلِّى للمصلَّى الشخصى (سجادة صلاة شخصية).جـ. وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها.د. متابعة التطهير والتعقيم المستمر.هـ. يكون الفتح فى المرحلة الأولى للمساجد التى بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف سواء إمام وعامل، أم خطيب مكافأة وعامل، أم مقيم شعائر وعامل، أم مؤذن وعامل، أم مفتش وعامل، أم مدير إدارة وعامل، أم رئيس قسم وعامل، ليكونوا مسئولين عن الالتزام بجميع الإجراءات.