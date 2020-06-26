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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شفاء 71 مصابًا من كورونا في الشرقية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:19 م
شفاء مصابين بكورونا
شفاء مصابين بكورونا
سارة الوردانى
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أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج ٧١ حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، من مستشفيات العزل بالمحافظة.

حيث خرجت ١٠ حالات من مستشفى أبوحماد المركزي، و١٠ من مستشفى الإبراهيمية المركزي، و٥ من مستشفى حميات الزقازيق، و١٥ من مستشفى السعديين المركزي، و١٠ من مستشفى عزل فاقوس، و٣ من مستشفى بلبيس المركزي، و٥ من مستشفى ههيا المركزي، و٤ من مستشفى ديرب نجم المركزي، و٦ من مستشفى الزقازيق العام، و٣ من مستشفى أبوكبير المركزي، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلى ١٦٣٩ حالة بالمحافظة حتى الآن، منهم ٢٤٨ بمستشفى السعديين، و٢٣٣ بمستشفى أبوحماد المركزي، و١٩٧ حالة بعزل الزقازيق، و١١٧ بمستشفى منيا القمح المركزي، و١٢٢ بعزل فاقوس، و١٠٢ بمستشفى بلبيس، و٨٠ بحميات الزقازيق، و٧٩ بمستشفى ههيا المركزي، و٧٧ بمستشفى الإبراهيمية المركزي، و٦٤ بمستشفى الحسينية المركزي، و٥٥ بمستشفى أولاد صقر المركزي، و٤٠ بمستشفى حميات سنجها بكفر صقر المركزي، و٣٥ بمستشفى مشتول السوق المركزي، و٣٩ بمستشفى ديرب نجم المركزي، و٣١ حالات بالصدر، و٣٠ بمستشفى القرين المركزي، و٣٠ بمستشفى الصالحية الجديدة المركزي، و١٧ من مستشفى القنايات المركزي، و١٧ بمستشفى أبوكبير المركزى، و١٥ من مستشفى الزقازيق العام، و٧ من مستشفى الزوامل المركزي، و٢ بحميات فاقوس، و٢ بمستشفى الصوفية المركزي.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفًا بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.
شفاء مصابين بكورونا
شفاء مصابين بكورونا
شفاء مصابين بكورونا
شفاء مصابين بكورونا

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