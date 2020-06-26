التموين: الإنتاج الداجني في مصر 2 مليار و200 مليون طائر

قال عبدالمنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية، إن الإنتاج الداجني المحلي سنويا يصل نحو ٢مليار و٢٠٠مليون طائر يكفي الاحتياجات المحلية، بنسبة ترواحت مابين ٩٥٪ إلى ٩٧٪، لافتا إلى أن نسبة الاستيراد الدواجن من الخارج هي نسب محدودة.وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية في تصريح خاص للدستور، أن هناك حملات رقابية مكثفة بالتنسيق مع الطب البيطري ومفتشي الأغذية لاستهداف محلات الدواجن والثلاجات للتأكد من تواريخ الإنتاج والصلاحية والمواصفات لطرح الدواجن المجمدة في المحلات التجارية والسوبر ماركت والسلاسل التجارية وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.