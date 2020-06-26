حقيقة تراجع أسعار الدواجن المحلية لـ 24 جنيها في الأسواق

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك تراجع في أسعار الدواجن المحلية إلى ٢٤ جنيها للكيلو في المحلات التجارية وفي المزارع تراجعت إلى ٢٢ جنيها.وأشار تقرير حكومي حصلت الدستور عليه إلى أن وزارة التموين تقوم من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائيه بطرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة تصل مابين ١٥ طنا إلى ٢٠ طنا في المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات ٢٥٪ مقارنة بمثياتها في الأسواق المحلية لتطرح بسعر ٣٧جنيها من خلال شركات المجمعات الاستهلاكية وتجارة التجزئة في المحافظات مقارنة بطرحها في السلاسل التجارية والهايبرات بسعر ٤٠ جنيها و٤٢جنيها للكيلو، الأمر الذي انعكس إيجابيا على تراجع الأسعار للدواجن الحية وإعادة التوازن في الأسواق المحلية، فضلا عن وجود اكتفاء ذاتي من إنتاج الدواجن بنسبة ٩٧٪.