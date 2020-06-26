جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من الملابس العسكرية

للمرة الثانية وفى نفس الأسبوع تمكنت الإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد، برئاسة الجرايحى خميس، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى ومباحث الميناء من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس المموهة المحظور استيرادها أو تداولها، طبقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 151 لسنة 2015 وتعليمات وزارة الدفاع بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية.فبناء على الإخبارية السرية المقدمة من محمد مصطفى، مدير إدارة ساحة الصفا والمروة، وعصام صالح، مدير إدارة الاستخبارات، ومباحث الميناء، بوجود أصناف محظورة ومخالفة للمستندات ضمن مشمول بوليصة رقم 6262510370 حاوية رقم SKUU4051247 قادمة من الصين بيان جمركي رقم 1003 لسنة 2020 بمجمع المنطقة الحرة باسم شركة م. ن. ع ومشمولها طبقًا للمستندات عبارة عن 167 طرد ملابس جاهزة بوزن 10 أطنان و300 كيلو جرام.وتم تشكيل لجنة برئاسة محمد مصطفى، مدير إدارة، وخالد عبد الله، مدير إدارة المجمع ومحمد أسامة والسيد صبح مراجعى الحركة، وطارق حسن، رئيس قسم المكافحة، وإبراهيم الجندي، رئيس قسم المكافحة، ووائل إسماعيل، مدير التعريفة، ومحمد خالد مأمور التعريفة، وعمر شحاتة وأحمد عبد القادر، مدير إدارة الأمن الجمركي، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 1200 قطعة سويتر مموه محظور استيرادها ولم يقر عنها صاحب الشأن ضمن البضائع الواردة.قرر يسرى رجب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، وعبدالرزاق منصور، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، التزام بالمنطقة الوسطى والجنوبية، والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.