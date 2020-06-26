«أوقاف الوادى الجديد» تنهى استعداداتها لفتح المساجد (صور)

أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد من وضع علامات التباعد بين المصلين استعدادا لفتح المساجد بمراكز المحافظة الخمس، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.وواصلت غرف عمليات الأوقاف بالمحافظة، عملها لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء، ووزارة الأوقاف، بشأن فتح المساجد بالمحافظات التي يوجد بها عدد قليل من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.قال الشيخ رمضان يوسف، مدير عام الدعوة ووكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة، في بيان اليوم الجمعة، إنه حال الموافقة النهائية على فتح المساجد سيتم التنبيه على رواد المساجد على التباعد مسافة متر ونصف بين كل مصلٍ، ولكل مصلٍ سجادة صلاة خاصة به ويكون الوضوء بالمنازل فقط مع غلق دورات المياه وأماكن الوضوء تمامًا.وأضاف أنه سيتم التنبيه على المصلين ارتداء الكمامة الخاصة بهم والدخول للمسجد قبل الأذان بخمس دقائق فقط والانصراف عقب الصلاة مباشرة، مشيرًا إلى وضع علامات إرشادية على أبواب المساجد لتوعية المصلين بالتباعد ويقرر التنبيه قبل وبعد الصلاة لاتباع الإجراءات الوقائية.يذكر أن محافظة الوادي الجديد يوجد بها عدد 103 إصابات بفيروس كورونا تعافى منها 51 حالة حتى الآن منذ بداية الأزمة بنسبة 50% حتى الآن.