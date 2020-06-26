بسبب القمع.. زعيم المعارضة التركية ينتقد أردوغان (فيديو)

وجه كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، انتقادات حادة للسلطة الحاكمة في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، بسبب أعمال القمع والاضطهاد قامت بهاالشرطة التركية في الآونة الأخيرة ضد مسيرات المحامين، حسبما نشر موقع «تركيا الآن».ونقل الموقع مقطع الفيديو الخاص بكليجدار أوغلو، خلال خطاب له أمام المجموعة البرلمانية لحزبه داخل البرلمان التركي، قال فيه: «لقد سيطروا على القضاء، وسيطروا أيضًا على الادعاء العام، وجاء الدور على المحامين ليسيطروا عليهم، لهذا قالوا إنهم سيصدورن قانونًا جديدًا، ما هو؟ سيتم تقسيم نقابات المحاماة. بالله عليك أليس لديك أي عمل آخر؟.وأكد أوغلو أن السلطة التركية تنتهك الدستور الذي يكفل لكل المواطنين الحق في تنظيم المسيرات بشرط ألا تكون مسلحة أو بها اعتداء، مشيرًا إلى أن الديمقراطية في تركيا باتت على المحك.