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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالتعقيم وعلامات التباعد.. استعدادات «أوقاف أسوان» لفتح المساجد

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:56 م
أوقاف أسوان تستعد
أوقاف أسوان تستعد لفتح المساجد
أسوان_إسراء توفيق
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تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان، برئاسة الدكتور محمد عزت، وكيل الوزارة، لتجهيز المساجد على مستوى المحافظة، لإعادة افتتاحها مرة أخرى مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المصلين، وإعادة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بأسوان لـ«الدستور»، إن استعدادات المديرية لافتتاح المساجد شملت إجراء أعمال التطهير والتعقيم بها، وتنفيذ علامات التباعد الاجتماعي بين المصلين، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأن عمليات التعقيم ما زالت جارية في المساجد حتى الوقت الحالي، لافتتاح المساجد فجر غد السبت.

وأضاف "عزت" أنه أن سيتم فتح المساجد وفقًا للضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف، والتي تشمل أن يضم كل مسجد أمام وعامل، أما مقيما للشعائر وعامل، أو خطيب مكافأة وعامل، مشيرًا إلى أن سيستمر غلق الزوايا والمصليات، إلا الموجودة في أماكن بعيدة عن المساكن، فضلًا عن منع مبردات المياه، ودورة المياه لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
أوقاف أسوان
أوقاف أسوان
أوقاف أسوان
أوقاف أسوان
أوقاف أسوان
أوقاف أسوان
أوقاف أسوان
أوقاف أسوان
أوقاف أسوان
أوقاف أسوان
أوقاف أسوان
أوقاف أسوان
أوقاف أسوان
أوقاف أسوان
أوقاف أسوان
أوقاف أسوان

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