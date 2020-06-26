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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

لبحث خرائط الضم .. تفاصيل زيارة الوفد الأمريكي لإسرائيل اليوم

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:56 م
غور الأردن
غور الأردن
سارة شريف
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يصل وفد أمريكي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، إلى إسرائيل لإجراء نقاش مخطّطات الضمّ الإسرائيليّة، بعد مداولات شهدها البيت الأبيض، الأسبوع الجاري، لم تتوصل على قرار، حيث أفادت تقارير عبرية بأن الجدول الزمني لايزال غير واضح رغم أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد حدد موعدًا لتنفيذ الخطوة في أول يوليو المقبل.

يضمّ الوفد السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، آفي بيركوفيتش، وعضو لجنة رسم الخرائط الأمريكيّة – الإسرائيليّة، سكوت فايث، وذكر مسئول أمريكي لهيئة البث الإسرائيليّة الرسميّة كان إن بيروكوفيتش وفايث سيبقيان في إسرائيل عدّة أيّام.

ومن المقرّر أن يلتقي الوفد الأمريكي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة الإسرائيليّة البديل ووزير الأمن، بيني جانتس، بالإضافة إلى مسئولين كبار آخرين، لمواصلة المفاوضات بشأن الضم.

وقال مسئول في البيت الأبيض، أمس، الخميس، إنه لم يتمّ اتخاذُ قرار نهائي بشأن مخطط الضم، بينما تركّزت المداولات على الكيفيّة التي سيتمّ فيها الضم.

وبحسب التقارير الامريكية فإن لدى "فريدمان" حماسة تجاه الضمّ أكثر ممّا أبدى حماسة تجاه "صفقة القرن" كلّها، بينما نقلت عن مسئولين قولهم إن كوشنير يرغب أن يكون "مخطّط الضمّ" تهديدًا لحثّ السلطة الفلسطينيّة على الانخراط في المفاوضات، ويدفع فريدمان باتجاه ضمّ فوري، معتبرًا أنّ تأخير الضمّ يعرّض الضم كله للخطر إن لم ينتخب ترامب في نوفمبر المقبل.

وبدأت الخلافات بين فريدمان وكوشنير فور الإعلان عن "صفقة القرن"، مع إعطاء الضوء الأخضر لنتنياهو للضمّ مناطق واسعة في الضفّة، قبل أن يتم التراجع عنه، فبينما تعبّر حماسة فريدمان عن علاقته الوطيدة برئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، والسفير الإسرائيلي في واشنطن، رون دريمر؛ فإن مسئوليات كوشنير تشمل الشرق الأوسط ككل والأهم حملة إعادة انتخاب ترامب، بحسب تحليل نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

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