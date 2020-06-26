بلغاريا تعتقل رئيسَ وحدة مكافحة المخدرات لحمايتة عصابات التهريب

اعتقلت الشرطة البلغارية رئيسَ وحدة مكافحة تهريب المخدرات وضابطين آخرين بعد اتهامهم بتلقّي رشوة مقابل توفير الحماية لعصابات تهريب مخدرات محلية ودولية.وقال المدعي العام في بلغاريا إيفان جيشيف، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، نقلتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، إنه يُشتبه في توفير المتهمين لـ"مظلة" لأنشطة جماعات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المخدرات داخل بلغاريا وخارجها.وعبّر جيشيف عن صدمته بالحادث واصفًا تورطهم بأنه "أمر مزعج".يُشار إلى أن بلغاريا، التي التحقت بالاتحاد الأوروبي عام 2007، تقع على أحد أبرز طرق تهريب المخدرات لأوروبا الغربية.