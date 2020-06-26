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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حملة إزالة للتعديات على نيل رشيد والأقصر

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:52 م
إزالة التعديات على
إزالة التعديات على النيل
وائل القمحاوى
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تواصل الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

ونفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل حملة إزالات، اليوم الجمعة، أسفرت عن رفع 19 حالة تعدٍ على المجري المائي فى مدينة رشيد،  تنوعت بين مخالفات ردم ومباني خفيفة وأسوار، بالإضافة إلى تنفيذ عشر قرارات إزالة لتعديات على نيل الأقصر، عبارة عن مبانٍ، وإلقاء مخلفات ردم ناحية البعيرات زمام هندسة نيل الاقصر، وزمام هندسة نيل إسنا.

وأكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، أنه يتم متابعة تنفيذ أعمال الإزالات خلال الفترة الحالية كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه، وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين.
إزالة التعديات على نيل
إزالة التعديات على نيل
إزالة التعديات على نيل
إزالة التعديات على نيل

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