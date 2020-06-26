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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف: الجيش المصري نار تحرق المعتدين

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:59 م
مختار جمعة
مختار جمعة
أميرة العناني
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أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تحت عنوان "شرف الجندية المصرية"، مشيرا إلى أن جند مصر خير أجناد الأرض وأنهم وأزواجهم وأهاليهم في رباط إلى يوم القيامة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ودعا جمعة المولى عز وجل أن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يحفظ مصر وسائر البلاد والعباد، لافتًا إلى أن القرآن سجل أن أهل مصر هم أهل جود وكرم وعطاء وسخاء حيث يقول تعالى في شأن يوسف: (وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ  مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ  وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  لَا يَعْلَمُونَ) (21)، وحينما وفد إخوته قال وهو على خزائن الأرض: (أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ  وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ).

وبين الوزير أن هناك أزمانا عديدة مرت على مصر ولم يكن بها جائع أو محروم لكثرة خيرها وأوقافها وهي بلد الأمن والأمان والخير والعطاء وستظل وجندها خير أجناد الأرض وسيظلون بإذن الله تعالى وبما أخبر النبي المعصوم.

وأردف:" جيش مصر كما أخبر الرئيس عبدالفتاح السيسي جيش رشيد يحمي ولا يبغي، لا يجور ولا يظلم ولا يعتدي لكنه في الوقت نفسه نار تحرق المعتدين على أمن مصر أو أرضها أو حقوقها، موضحًا أن حال جيشها يقول: الشجاع يموت مرة واحدة والجبان يموت ألف مرة"، مشددًا على أنه ولله الحمد ليس بين أبناء مصر جبان واحد وكلهم أسود.

واختتم بالإشادة لما أقرته الدولة من إجراءات احترازية من شأنها التعايش مع فيروس كورونا المستجد ومن بينها إعادة فتح المساجد، مناشدا من سيقومون بالصلاة في المساجد أن يكونوا مفتاحا للخير وسببا في استمرار الفتح دون تأثير سواء بالتزام الوضوء في المنازل أو إحضار الكمامة والمصلى الخاص وأن يمتنع عن العناق والمصافحة حتى يتم بعد ذلك عودة الجمع والجنائز.

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