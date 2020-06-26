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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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وفاة والدة خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس الأهلي بسبب كورونا
الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:54 م
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توفيت منذ قليل والدة أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي خالد الدرندلي الأستاذة هدى موسى في أحد مستشفيات القاهرة.
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