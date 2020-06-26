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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعيين 471 عاملا بالدقهلية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:48 م
محمد سعفان
محمد سعفان
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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالدقهلية 471 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، من بينهم اثنان من ذوى الهمم، من الذكور والإناث، كما تم تسجيل 1101 عامل بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، بواقع 886 من الذكور و215 من الإناث لتشغيلهم في نطاق المحافظة.

وقال سعفان، في بيان، إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بمتابعة صرف المنحة الرئاسية في دفعتها الأولى التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة بالدقهلية خلال شهر مايو لـ 31 ألفًا و320 عاملا، بإجمالي 15 مليونا و660 ألف جنيه، من خلال 263 فرعا لمكتب البريد و104 فروع للبنك الزراعي.

وأشار أحمد القللي، مدير المديرية في تقريره للوزير عن إنجازات شهر مايو الماضي، إلى أن المديرية قامت بصرف منح رعاية صحية واجتماعية ومساعدات زواج لـ12 حالة، حيث تم صرف منحة مواليد لـ7 عمال بـ14 ألف جنيه، ومنحة زواج لعامل  بـ3 آلاف جنيه، ومنحة رعاية صحية وعملية جراحية لعامل بمبلغ ألفين جنيه، كما تم صرف منحة وفاة أقارب من الدرجة الأولى لـ3 عمال بمبلغ 3 آلاف جنيه.

وقال مدير المديرية: إنه تم متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة  فيروس كورونا المستجد، بزيارات ميدانية لـ106 منشآت من خلال حملات لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية، والتأكد من تعقيم وتطهير المنشآت والمركبات التي تقل العمال، وتوفير مهمات الوقاية الشخصية، والعلامات الإرشادية داخل المنشآت، ومتابعة تنفيذ التعليمات بخصوص الإجازات لأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة حفاظًا على العاملين من انتشار الفيروس المنتشر (كوفيد- 19).

وقال القللي إن المديرية قامت بتلقي 25 شكوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية، منها 20 شكوى فردية و5 شكاوى جماعية، وتم تسوية هذه الشكاوى وديًا.

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