موت موظف لـ تشيخوف.. من الخوف ما قتل

كان تشيخوف كاتبا أخلاقيا بامتياز يغمس حروفه فى ماء الحكمة فما من سطر يكتبه الا وتجد فيه شيئا يدعو إلى الفضيلة، لذا تجد اسم الله والصلاة والقدر والموت فى كل قصصه ورواياته، بشكل غير مباشر أو خطابى.وفى قصته وفاة موظف يناقش "تشيخوف" قضية الخوف الشديد دون داعى كمن ينظر مرتابا إلى ضباط المرور وكأنه سيأخذ منه رخصة السيارة رغم أنه يمشى على قدميه، فتبدأ القصة بـ ايفان ديمترفتش، وهو جالس على مقعد بالصف الثانى بأحد المسارح،وإذ فجأة يعطس كما يعطس الناس، فلاحظ أن رزاز عطسته تطاير على الموظف الكبير بريزجالوف، فامتعض الرجل غير أنه استخرج منديله ومسح الرزاز وأكمل المشاهدة،فدنا منه ايفان وقال ياسيدى لم أكن أقصد، سامحنى، وكرر اعتذاراته فمل منه الرجل.رجع "ايفان" إلى زوجته يحكى عن حماقاته وكيف أنه عطس فى وجه المسؤول الكبير بريزجالوف ولما لم تعره اهتماما لكونها عطسة وليست بصقه، فقال فى نفسه إن هناك تشابها بينهما، فقرر أن يذهب إلى بريزجالوف فى مكتبه ثم بدأ يكرر اعتذارة فنفر منه، فقال "ايفان" سانصرف وسأكتب له خطابا أوضح له أننى لست اقصد،وفى اليوم الثانى ارتعش القلم بين أصابعه ولم يقدر على كتابة الخطاب ثم توجه إلى بريزجالوف فى مكتبه مرة أخرى فطرده ليتخلص من حماقاته، ورجع ايفان إلى بيته حزينا لانه لم يفلح فى الاعتذار لصاحب السعادة، ثم اتكئ على الكنبة ومات.أراد "تشيخوف" أن يقول ومن الخوف ما قتل، فرغم أن المسؤول لم يكترث للأمر لكونه مجرد عطسه إلا أن الموظف خشى من غضبه،وكرر اعتذارارته بل حمل من الهم أفقده حياته كلها،وكأنه ارتكب جرما كبيرا فى حق سيده وهو أنه عطس.القصة بها دلالات كبيرة من أول عتبات النص وهو العنوان موت موظف، حيث لم يقل موت ديمترفيتش، ليؤكد على المهنة التى كانت سببا فى شعوره بالحرج وتأنيب الضمير النابع من الخوف، الذى اطبق على صدر الرجل فكتم أنفاسه، بدأت الرواية بالفرجة وانتهت بالموت وكأن تشيخوف أراد أن يقول إن الحياة لهو ولعب ثم موت.