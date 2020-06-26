الأمن يكشف غموض مقتل سائق «توك توك» في شبرا الخيمة

تمكنت مباحث محافظة القليوبية من كشف غموض حادث العثور على جثة سائق على ترعة الإسماعيلية بمنطقة شبرا الخيمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، استدرج أحدهما السائق من موقف سيارات المطرية بحجة توصيله لصديقه فى مكان العثور على الجثة بشبرا الخيمة وأجهزا عليه بقتله وسرقة مركبة "التوك توك".وكان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد اسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بالعثور على جثة سائق ملقى على شاطئ ترعة الإسماعيلية بنطاق القسم، وانتقل المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا، وتبين أن الجثة لسائق وبها عدة طعنات وآثار خنق حول الرقبة.وتوصلت التحريات الى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين اتفقا على سرقة مركبة توك توك فتوجها إلى مكان العثور على الجثة، بواسطة "تروسيكل"، وتوقف أحدهما بالمركبة بينما توجه الآخر الى موقف سيارات المطرية وطلب من المجنى عليه توصيله الى صديقه بحجة أن التروسيكل به عطل وعقب وصوله الى المكان قاما بطعنه بسكين وخنقه من الرقبة، واستوليا على هاتفه المحمول و"التوك توك" وفرا هاربين.وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وأرشدا عن التوك توك وهاتف المحمول للمجنى عليه والتروسيكل المستخدم فى الواقعة والسكين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.