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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ميناء الإسكندرية يستقبل الدفعة الرابعة من جرارات السكة الحديد الجديدة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:39 م
جرارات السكة الحديد
جرارات السكة الحديد
علا غزال
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أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الجمعة، عن استقبال ميناء الإسكندرية الدفعة الرابعة من الجرارات الجديدة، بواقع 20 جرار سكة حديد جديدة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرارات سكة جديد، وإعادة تأهيل 81 جرارا من الأسطول الحالي، وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار، والتي سبق ووقعتها هيئة سكك حديد مصر مع شركة GE Transportation.

وصرح وزير النقل بأنه بوصول الدفعة الرابعة يصبح إجمالي عدد الجرارات التي وصلت حتى الآن من الصفقة إلى 70 جرارًا جديدا ستشكل قوة دعم هائلة لقوة الجر بالسكة الحديد وستسهم في انتظام جداول التشغيل، وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية طلبات مستخدمى السكك الحديدية، ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية، مضيفًا أنه سيتوالى تباعًا توريد باقي جرارات صفقة جرارات GE، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه، لافتا إلى أنه تم تشغيل ال10 جرارات الأولى التي وصلت في ديسمبر الماضي على خطوط السكة الحديد، وسيتم دخول باقي الجرارات الجديدة الخدمة يوليو 2020.

وتابع أنه سيتم تركيبها مع دفعات العربات الجديدة في إطار خطة تشغيل جديدة تعتمد على تشغيل عدد من القطارات المكونة من جرارات وعربات كلها جديدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتشغيل السكة الحديد التي تعتمد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب، مضيفا أنه سيتم تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة في قطارات البضائع، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية، وتوفير الوقود، وتقليل الازدحام على الطرق البرية التى تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئى الجيد الذى ينجم عن تقليل حجم الملوثات.

وأضاف الوزير أن وصول 4 دفعات من الجرارات الجديدة، ووصول الدفعة الأولى من العربات الجديدة لركاب السكك الحديدية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب- يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية في مصر، ومتزامنا مع احتفال الشعب المصري بثورة 30 يونيو المجيدة، حيث ستحدث هذه الجرارات والعربات الجديدة التي وصلت والتي سيتوالى وصولها، حسب الجداول المتفق عليها، نقلة نوعية كبيرة وهائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأشار وزير النقل إلى أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد، وفيما يتعلق بإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك، الذى يتم داخل ورشة التبين للسكك الحديدية، فقد تم الانتهاء من عدد 7 جرارات، وسيتوالى إعادة تأهيل باقى الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمنى المحدد، مشيرا إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فنى مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية، مضيفا أن الوزارة تعاقدت على 260 جرارا جديدا، وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارا من الأسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال (110 جرارات جديدة من جنرال إليكتريك، وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك– تصنيع وتوريد 50 جرارا جديدا مع شركة PRL الأمريكية، بالإضافة إلى تحديث 50 جرارا من الأسطول الحالى، وعمل عمرة جسيمة ل41 جرارا أخرى من الأسطول الحالى، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 سنة خاص ب141 جرارا، وكان إجمالي قيمة الصفقة 466.3 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بقيمة تقديرية 290 مليون يورو).
جرارات السكة الحديد
جرارات السكة الحديد
جرارات السكة الحديد
جرارات السكة الحديد

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