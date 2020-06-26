تقتل ابنتيها «ريتاج» و«جنا».. وتفشل في الانتحار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من القبض على ربة منزل قتلت طفلتيها خنقًا بسبب خلافات زوجية لعدم إنفاق زوجها عليهما.تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، إشارة من المستشفى بوصول طفلتين "ريتاج" 7 سنوات، و"جنا" 6 سنوات جثتين وبهما آثار خنق حول الرقبة وبسؤال والدتهما قالت إنها فوجئت بذلك بعد عودتها من السوق.وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم محمد رضا الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة وأفاد تقرير الطب الشرعى بأنه توجد شبهه جنائية فى الوفاة وبتضييق الخناق على الأم انهارت واعترفت بارتكاب الواقعة بخنق الطفلتين، موضحة أنها حاولت الانتحار بعد الواقعة لكنها فشلت.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.