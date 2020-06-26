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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحويل جميع نزلاء عزل «سموحة» لـ«أبو قير» وتعافي 18حالة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:37 م
عزل سموحة
عزل سموحة
هبه عويضه
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أعلنت إدارة الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بمنطقة سموحة شرق محافظة الإسكندرية،عن تحويل جميع الحالات المتواجدة بالحجر الصحي للمدينة الشبابية بمنطقة أبي قير.

وقالت الدكتورة هبه عبد الكريم، مدير عزل المدينة الجامعية، لـ« الدستور» أنه تم تعافي وخروج 18 حالة، ومغادرتهم جميعا المدينة الجامعية بعد أن تماثلوا للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 447 حالة، مشيرة إلى أنه إلى أنه تم تحويل 30 حالة للعزل الصحي بالمدينة الجامعية بسموحة، وهو العدد الإجمالي المتواجد بالمدينة، لتصبح عدد الحالات في المدينة صفر.

وأوضحت مدير عزل سموحة، أن المدينة قد استقبلت منذ بداية عملها 661 حالة، تم تعافي 447 حالة، وخروج 105 حالات ببروتوكول علاج منزلي، وتحويل 108 لمستشفيات العزل المختلفة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

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