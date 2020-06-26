حقوق الإنسان بالعراق تدعو لموقف حازم تجاه الاعتداءات التركية

أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق اليوم الجمعة، استمرار القصف الجوي التركي والعمليات العسكرية المتواصلة على الأراضي العراقية، داعية الحكومة العراقية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم اتجاهها.وأكدت المفوضية في بيان لها اليوم رفضها الشديد لذلك، دون أن يكون هناك تنسيق مسبق مع الحكومة الاتحادية في تحديد نوع الأهداف والأسباب الموجبة لذلك، وتعتبرها انتهاكا لسيادة العراق وحقوق الإنسان فيه وإرهاب وترويع للمدنيين العزل.وشددت على أن" مثل هذا الاعتداءات المتواصلة، تخالف بمضمونها ما ورد في القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي حرم بأي شكل من الأشكال أن يكون المدنيون طرفا في أي نزاع أو عمليات عسكرية نتيجتها الحرمان التعسفي لحقهم في الحياة الكريمة".