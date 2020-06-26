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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط متهمين بقتل سائق «توك توك» في شبرا الخيمة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:35 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، من ضبط متهمين بقتل سائق "توك توك".

تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة سائق - مُقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة على حافة ترعة الإسماعيلية.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا بسابقة اتفاقهما على سرقة إحدى الدراجات النارية "توك توك" كرهًا عن قائدها بصورة عشوائية، وفى سبيل تنفيذ مخططهما قام أحدهما بتاريخ الواقعة بالانتظار بمكان العثور على الجثة بدراجة نارية "تروسيكل - ملكه".

وتوجه الآخر إلى موقف المطرية بالقاهرة لاستدراج أحد قائدى مركبات "التوكتوك" بزعم توصيله لصديقه لتعطل دراجته النارية وعقب وصولهما قاما بالإعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين"، واقتياده إلى حافة الترعة أسفل الطريق بعيدًا عن أعين المارة والإجهاز عليه بخنقه فأوديا بحياته.

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