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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حقيقة إصابة الطاقم الطبي والإداري بمستشفيات جامعة قناة السويس بكورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:34 م
الدكتور ماجدة هجرس
الدكتور ماجدة هجرس ومحرر الدستور
مصطفى دياب
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أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن الطاقم الطبي بالمستشفى الجامعي من أطباء وهيئة تمريض وإداريين يؤدون عملهم بكل جهودهم لمواجهة جائحة كورونا في ظل إجراءات وقائية.

وأشارت إلى أن ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" حول إصابة الأطقم الطبية بكورونا عاري تمامًا من الصحة، كما حرصت على تقديم الشكر والتقدير للفريق الطبي بجامعة القناة، مؤكدة الدور الكبير الذي يقومون به في مواجهة حربهم مع فيروس كورونا المستجد معلنه أن الجامعة حريصة علي حياة كل فرد بجيشها الأبيض وكل من يعمل في هذه المواجهه مع الفيروس كما طالبت رئيس الجامعة إعانة الطاقم الطبي ودعمه في ممارسة عمله وذلك بعدم إثارة الشائعات والأقاويل.

وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس أن مستشفيات جامعة قناة السويس صرح كبير يعمل به أكثر من ٣٨٠٠ فرد من الأطقم الطبية والإدارية وتقوم على تقديم الخدمة الطبية لأكثر من خمس محافظات، وقد قامت إدارة المستشفى بتوفير كافة الإجراءات الوقائية للحماية الشخصية للأطقم الطبية وعمل اختبار سريع لفيروس الكورونا المستجد لجميع الأطقم الطبية العاملة في مبني الفرز- مستشفي العزل- قسم الطواري والعناية ثم عمل مسحة PCR في حالة إيجابية الاختبار، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الأطقم الطبية والإدارية ودون وجود أي أعراض أو شكوى مرضية منهم.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة القناة ضرورة تحري الدقة في كافة المعلومات التي يتم نشرها بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والرجوع إلى الموقع الرسمي للجامعة أو الموقع الرسمي للمستشفيات الجامعية في التحقق من أية معلومات أو ظهور حالات جديدة منعا لإثارة الرأي العام في ظل هذه الظروف الصعب التي تمر بها البلاد والتي يبذل خلالها الجيش الأبيض جهود كبيرة للسيطرة على الوضع الراهن مما يستدعي الدعم النفسي والمعنوي لدعمهم للسير قدما في طريقهم الصعب للسيطرة على التداعيات الراهنة لانتشار الفيروس.

ومن جانبه أعلن الدكتور عادل حسن المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أنه بالفعل تأكد إصابة طبيب واحد بالطوارئ وعدد تسعة من التمريض وقد تم التعامل معهم وتقديم كامل الخدمة الطبية اللازمة سواء بالعزل المنزلي أو العلاج داخل مستشفى عزل جامعة قناة السويس.

ويقوم الفريق الإدارى للمستشفى برئاسة الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور عادل حسن مدير عام المستشفيات الجامعية بمتابعة الموقف لذا تؤكد إدارة المستشفى الجامعي بعدم نقل أي معلومات مغالطة، مؤكدة أن إدارة المستشفى الجامعي حريصة على سلامة وصحة جميع منتسبيها وأن المصداقية والشفافية في عرض الحقيقة هي منهجنا في التعامل مع الأزمات.

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