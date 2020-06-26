رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رواد السوشيال ميديا يطالبون بسحب لقب «دكتورة» من منى مينا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:32 م
منى مينا
منى مينا
طباعة
هاجم رواد مواقع السوشيال ميديا الطبيبة منى مينا، اليوم الجمعة، وطالبوا بسحب كلمة دكتورة منها، موضحين أن كلمة "الرفيقة" مناسبة لها

قال النشطاء: "عمرنا ما شفناها بتكلم عن حاجة فى الطب أو علاج الناس، كل كلامها عن السياسة والمتاجرة بالنقابة والأطباء لخدمة مصالحها وتوجهاتها السياسية وتنفيذ تعليمات مموليها من الإخوان".

وتابعوا: "تانى بنقولك يا مدام منى اتطوعى لعلاج المصابين بفيروس كورونا فى أي مستشفى، واثبتي إنك تعرفى حاجة عن الطب، لكن إحنا متأكدين إن عمرك ما هاتعملى كده لأن التطوع ده مسألة إنسانية أخلاقية مفيهوش سبوبة ولا دولارات".

واستطردوا: "الناس هتفتكرك فى المستقبل كواحدة اشتغلت مع الإخوان اللى كل يهمهم إن مصر تخرب عشان يحكموا المصريين بقوة السلاح وأموال دول معادية، لكن كل ده بلا فائدة فمصر لديها قيادة واعدة ومؤسسات قوية رشيدة قادرة على حمايتها من أمثالكم".

واختتموا: "نصيحة أخيرة يا مدام منى، الإخوان ما فيش حاجة تهمهم غير تنفيذ الأوامر الصادرة ليهم وأمثالك بيرموهم لما مصلحتهم تختلف عن توجهاتك".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

«الداخلية» تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل إيمان حسن

تفاصيل إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا

وفاة والدة خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس الأهلي بسبب كورونا

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

وفاة والدة خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس الأهلي بسبب كورونا

حقيقة طرح الكمامات على بطاقات التموين بـ40 جنيهًا

ما حقيقة توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه؟

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

إنفوجراف

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

موت وخراب ديار.. أحمد مظهر وتوفيق الحكيم يخسران الأموال بسبب «اللحية»

بينها «لاشين».. أفلام مصرية سياسية ممنوعة من العرض

نجم الساعة

مصرع وإصابة 3 فى انقلاب سيارة بترعة المريوطية

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

طرق الحفاظ على الذاكرة لفترة أطول

تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2020

الأطباء يكشفون عن بروتين يقلل من أضرار النوبة القلبية

هل يؤثر فيروس كورونا على المخ؟

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لو كان لزاما علينا الرحيل
ماجد حبته
الآلة الدعائية الإيرانية مثلًا
مدحت بشاى
الباطل اللجلج والإخوانى المفوّه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. العالِم الجليل والوطنى الزاهد
المزيد

الثقافة

موت موظف لـ تشيخوف.. من الخوف ما قتل

شمس للنشر تصدر الطبعة الثالثة من رواية «الأمير الصغير»

مصطفي البلكي: 30 يونيو أنهت مشروعا كان يعد له منذ زمن بعيد

الرافدين تطرح النسخة العربية لكتاب «أفكار يومية»