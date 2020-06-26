رواد السوشيال ميديا يطالبون بسحب لقب «دكتورة» من منى مينا

هاجم رواد مواقع السوشيال ميديا الطبيبة منى مينا، اليوم الجمعة، وطالبوا بسحب كلمة دكتورة منها، موضحين أن كلمة "الرفيقة" مناسبة لهاقال النشطاء: "عمرنا ما شفناها بتكلم عن حاجة فى الطب أو علاج الناس، كل كلامها عن السياسة والمتاجرة بالنقابة والأطباء لخدمة مصالحها وتوجهاتها السياسية وتنفيذ تعليمات مموليها من الإخوان".وتابعوا: "تانى بنقولك يا مدام منى اتطوعى لعلاج المصابين بفيروس كورونا فى أي مستشفى، واثبتي إنك تعرفى حاجة عن الطب، لكن إحنا متأكدين إن عمرك ما هاتعملى كده لأن التطوع ده مسألة إنسانية أخلاقية مفيهوش سبوبة ولا دولارات".واستطردوا: "الناس هتفتكرك فى المستقبل كواحدة اشتغلت مع الإخوان اللى كل يهمهم إن مصر تخرب عشان يحكموا المصريين بقوة السلاح وأموال دول معادية، لكن كل ده بلا فائدة فمصر لديها قيادة واعدة ومؤسسات قوية رشيدة قادرة على حمايتها من أمثالكم".واختتموا: "نصيحة أخيرة يا مدام منى، الإخوان ما فيش حاجة تهمهم غير تنفيذ الأوامر الصادرة ليهم وأمثالك بيرموهم لما مصلحتهم تختلف عن توجهاتك".