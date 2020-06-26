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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عاطلين بـ 35 طربة حشيش

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:30 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
مريم جبل و عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات شن حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط شخصين بأحد الأكمنة المعدة لضبطهما بدائرة قسم شرطة النوبارية بمحافظة البحيرة، حال استقلالهما سيارة، وبحوزتهما 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة 280 ألف جنيه.

ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية بأحد الأكمنة المعدة لضبطه بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة 280 ألف جنيه.

ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته 15 لفافة لمخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو معدلة وراثيًا" وزنت 15 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول.

ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته 16 لفافة لمخدر البانجو وزنت 45 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة 490 ألف جنيه.

ضبط ثلاثة أشخاص حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وبحوزتهم 30 لفافة لمخدر البانجو وزنت 75 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول.

ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله "توكتوك" بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته 10 لفافات لمخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة 250 ألف جنيه.

ضبط ثلاثة أشخاص "لإثنين منهم معلومات مسجلة" – إحدى السيدات) حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط، وبحوزتهم بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش – 15 طلقة لذات العيار – بندقية رش معدة للتعديل – 4 ماسورة سلاح – 2 سلاح أبيض – أدوات تصنيع أسلحة – 20 لفافة لمخدر البانجو وزنت 55 كيلو جرام – 5 طربة لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام – 1000 قرص مخدر لعقار الترامادول – أدوات تغليف وتقطيع لإعداد وتجهيز المواد المخدرة للبيع - مبلغ مالى – 4 هاتف محمول – دراجة نارية بدون لوحات.

ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة القنطرة بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهما 20 لفافة لمخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة 380 ألف جنيه.

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