ضبط قمح مخلوط قبل توريده لصومعة في القليوبية

تمكنت مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية الأمن فى القليوبية من ضبط سيارة نقل محملة بكميات من القمح المخلوط محلى ومستورد قبل توريدها إلى إحدى الصوامع فى مدينة الخانكة، وتم التحفظ على السيارة وعليها قرابة 23 طن قمح والسائق.وردت معلومات سرية للعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي تفيد قيام سائق بمحاولة توريد كمية من القمح المخلوط "محلى ومستورد" فى أحد الصوامع بالخانكة لتضليل المسئولين عنها والاستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة.تم على الفور التنسيق مع مباحث التموين وقامت حملة مكبرة وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط السيارة وقائدها أثناء تفريغ الأقماح المغشوشة داخل الصومعة ومحمل عليها قرابة 23 طن قمح محلى مخلوط بمستورد.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.