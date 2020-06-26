غدا.. مؤتمر صحفي للأطباء لعرض بطولات مواجهة كورونا وأزمة التكليف

تعقد النقابة العامة للأطباء غدًا السبت مؤتمر صحفى، بتقنية اللايف (عن بعد)، ولذلك لعرض رؤية النقابة بخصوص 3 بنود تشمل؛ تضحيات الأطباء وبطولاتهم فى مواجهة الوباء، أزمة تكليف الأطباء الجدد، معايير الامتحان الموحد لمزاولة مهنة الطب.وكانت النقابة العامة للأطباء أرسلت أمس تحفظاتها على المسودة الأخيرة للائحة أمتحان مزاولة المهنة، إلى الدكتور مجدى الصيرفى رئيس لجنة إعداد اللائحة المنظمة لامتحان مزاولة المهنة الجديد، وطالبت بإعادة النظر فيها والأخذ بتحفظات النقابة قبل إقرارها بشكل نهائي.وأشارت النقابة إلى ضرورة أن يكون الامتحان لقياس المعلومات الإكلينيكية الأساسية المفترض أن يتدرب عليها الطبيب أثناء فترة الامتياز فقط، وليس إمتحانا في المواد العلمية التي درسها بالكلية، وعدم تضمين درجات الإمتحان ضمن المجموع المحتسب عند التكليف أو النيابات بوزارة الصحة، حيث أنه يجب أن يتم الإعتماد على المجموع التراكمي للتخرج بالكلية.وأكد ضرورة أن يعقد الامتحان إلكترونيا في يوم واحد بنظام الأسئلة متعددة الاختيار، وتكون نتيجة الامتحان بنظام النجاح والرسوب ويكون الحد الأدنى لاجتياز الإمتحان بتحقيق درجة 50%، وأن يعقد الإمتحان أربع مرات سنويا، ويكون أول مرتين لدخول الامتحان دون مصاريف.