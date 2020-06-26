محافظ أسيوط يوجه «التأمين الصحي» بالمشاركة فى المششفيات العامة

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط؛ الدكتور محمد زين الدين وكيل وازرة الصحة، الدكتور سامي الشريف مدير عام منطقة وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي لبحث الموقف الصحي الحالي وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين وأماكن انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".وتطرق الاجتماع لمشاركة الأطقم الطبية الخاصة بهيئة التأمين الصحي في تشغيل الأقسام الطبية والعناية المركزة بالمستشفيات العامة ومستشفيات العزل والمدينة الجامعية للطالبات المخصصة للمصابين بفيروس كورونا المستجد ؛ نظرًا للاحتياج الشديد لهم في هذه الفترة.وأطمأن المحافظ على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائيةالخاصة بالتعامل مع المصابين بفيروس كورونا.وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات طبية ملائمة للمرضى لكافة التخصصصات وخاصة المصابين بفيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن وتحقيقًا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته.