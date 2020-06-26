شفاء 602 مصاب من كورونا فى الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الجمعة، شفاء 602 مصاب من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 33 ألفًا و969 حالة.وقال وزير الصحة الكويتي- في بيان صحفي- إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ602 من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الخميس، عن شفاء 558 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد حتى يوم أمس إلى 33 ألفًا و367 حالة.