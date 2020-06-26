مطالبات لوزير العدل التركي بإطلاق سراح محامين معتقلين

طالب الرئيس السابق لحزب "الشعوب الديمقراطي" المعارض والمعتقل حاليا صلاح الدين ديمرتاش، وزير العدل التركي عبد الحميد جول بالتدخل لإنقاذ حياة ناشطين سياسيين يعانون من ظروف صحية سيئة في سجنهم، تزامنا مع تصاعد الأصوات المحلية والدولية والمناشدات الحقوقية المطالبة بإطلاق سراحهم.وقال فريق ديمرتاش، في تغريدة لاقت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها في وقت متأخر ليل الاربعاء، ونقلها موقع "العربية": "بغض النظر عن الاعتبارات السياسية، من فضلك لا تدع الإنسانية تموت، للمرة الأولى كسياسي أطلب شيئًا لزملائنا المعتقلين، أرجو منك التعامل شخصيًا مع المشكلة، دع المحامية إبـِرو تيمتك والمحامي أيتاش أونسال يعيشون".وبحسب "العربية"يسمح لـ"ديمرتاش"، الذي يواجه حكمًا بالسجن 142 عامًا في المحاكمة المستمرة ضده، بإجراء مكالمة مع زوجته أو محاميه مرة في الاسبوع، ومنها ينقلان فحوى ما جاء من كلامه إلى وسائل التواصل الاجتماعي.ولفت الموقع أن المحامين الذين طالب الرئيس السابق لحزب الشعوب وزير العدل التركي بالتدخل لأجلهم هم: المحامية إبـِرو تيمتيك المسجلة في نقابة المحامين بإسطنبول، والمحامي أيتاش أونسال المنتسب إلى نقابة المحامين في أنقرة، وكلاهما ينتميان إلى جمعية الحقوقيين العصريين، ويعانيان أيضًا ظروفًا صحية سيئة منذ 5 أشهر، وهو ما دفع محامى الدفاع عنهما إلى طلب توفير محاكمة عادلة لهما.و"دميرتاش" هو مرشح سابق للرئاسة، وأحد منافسي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، كان اعتقل منذ نوفمبر 2016، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أعلنت الجمعة الماضية أن سجنه لفترة طويلة يمثل انتهاكًا لحقوقه.