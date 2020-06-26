«لاجارد»: تجاوزنا الأسوأ فى الأزمة الاقتصادية
الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:27 ص
وكالاتطباعة
أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، اليوم الجمعة، أنه تم "على الأرجح" تجاوز المرحلة الأسوأ في الأزمة الاقتصادية التى تسبب فيها كوفيد-19، لكنها حذّرت من أن الوضع الطبيعى الجديد سيبدو مختلفًا تمامًا عما كان عليه قبل الوباء.
وقالت لاجارد في مؤتمر عبر الإنترنت: "تجاوزنا أدنى نقطة على الأرجح".
وأضافت: "أقول ذلك مع بعض الشك لأنه قد تكون هناك موجة ثانية حادة (من الوباء) بطبيعة الحال، إذا كنا قد تعلمنا أى شىء من الإنفلونزا الإسبانية".
وتابعت لاجارد: "لن نعود إلى الوضع القائم، سيكون الأمر مختلفًا"، موضحة أن "التعافى سيكون غير كامل وسيشكّل تحوّلًا" في الاقتصاد.
وقالت لاجارد في مؤتمر عبر الإنترنت: "تجاوزنا أدنى نقطة على الأرجح".
وأضافت: "أقول ذلك مع بعض الشك لأنه قد تكون هناك موجة ثانية حادة (من الوباء) بطبيعة الحال، إذا كنا قد تعلمنا أى شىء من الإنفلونزا الإسبانية".
وتابعت لاجارد: "لن نعود إلى الوضع القائم، سيكون الأمر مختلفًا"، موضحة أن "التعافى سيكون غير كامل وسيشكّل تحوّلًا" في الاقتصاد.