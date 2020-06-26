حار نهارًا لطيف ليلًا.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الجمعة سيكون مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، بينما ستكون الرياح معتدلة ونشطة في بعض الأوقات على مدار اليوم، مشيرًا إلى أن طقس الـ72 ساعة المقبلة سيكون مائلًا للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، فيما ستشهد درجات الحرارة ارتفاعًا في محافظات الصعيد خاصة الجنوبية منها، ليصبح الطقس بالنهار شديد الحرارة.وأضاف شاهين في تصريحات لـ"الدستور"، أن طقس اليوم الجمعة في القاهرة سيكون مائلا للحرارة، وفي السواحل الشمالية سيكون معتدلًا، بينما تشهد محافظات الصعيد طقسًا حارًا، خاصة المحافظات الواقعة جنوب الصعيد، فدوما ما ترتفع درجات الحرارة في محافظات الصعيد.وأشار شاهين إلى أن الطقس في القاهرة سيكون لطيفًا أثناء الليل بينما سيكون معتدلًا في محافظات الصعيد كافة في الفترة الليلية، حيث تنكسر درجات الحرارة قليلًا.وتوقع شاهين أن تصل درجات الحرارة اليوم إلى 35 درجة بالنسبة للقاهرة، فيما ستكون الصغرى بها 23، وفي الإسكندرية العظمى ستكون 28 بينما تصل الصغرى إلى 23 درجة، وفي مطروح ستصل العظمى إلى 26 درجة بينما تصل الصغرى إلى 19 درجة، وفي سوهاج ستصل العظمى إلى 37 درجة بينما تصل الصغرى 27 درجات، وفي قنا ستصل العظمى إلى 38 درجة بينما ستصل الصغرى إلى 27 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.أما عن طقس غد السبت، قال محمود شاهين، إن الطقس غدًا سيكون مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري، حارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مؤكدا أنه سيكون لطيفًا ليلًا على أغلب المناطق، حيث ستصل درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري، إلى 35 بالنسبة للعظمى و22 درجة بالنسبة للصغرى، بينما ستصل في السواحل الشمالية إلى 27 درجة بالنسبة للعظمى و21 درجة بالنسبة للصغرى.واستكمل شاهين توقعاته بخصوص يوم الأحد المقبل، قائلًا إن درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري ستتراوح من 36 بالنسبة للعظمى و23 بالنسبة للصغرى، أما السواحل الشمالية فستكون العظمى 28 فيما ستكون الصغرى 21.