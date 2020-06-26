تفاصيل خطة تنفيذ الجيزة قرارات فتح المطاعم والكافيهات والأندية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم وضع عدد من الضوابط والآليات لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بفتح المطاعم والمقاهي والأندية بدأيه من يوم غد السبت، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة مع فرق التفتيش والمتابعة والمنوط بهم المرور على المقاهي والمطاعم بالتعاون مع شرطة المرافق وعدم التهاون فى تطبيق الإجراءات الخاصة بفتح هذه المنشآت، وشملت الضوابط التي وضعتها محافظة الجيزة التزام مدير المنشأة بالتوقيع على إقرار بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل ويتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات.وأشار إلى أن نسبة الرواد لا تزيد عن 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى لحين إشعار آخر وترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين طاولات الطعام، و1 متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، وبحد أقصى 6 أشخاص على المائدة للعائلات وتشغيل المصاعد إن وجدت بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية وغلق أماكن ألعاب الأطفال.كما يتم حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أى نشاطات تتعلق بتجمعات المواطنين وتوزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية فى المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووضع لافتات إرشادية بمدخل المنشأة لمنع دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا وتوفير أدوات تطهير الأيدي في مدخل المنشأةوحظر الخدمة الذاتية بالبوفيه، مع السماح بخدمة البوفيه (غير المفتوح) واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.وكذلك حظر تقديم الشيشة وإزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام ـ قدر المستطاع ـ وفى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام ووضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.وأكد ضرورة الالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس بشكل دورى فى كافة الأنحاء، وتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان وتطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم ووضع الإرشادات التوعوية بجميع أنحاء المنشأة وتوفير سلال مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس بالحمامات والمطابخ والتخلص من النفايات بشكل آمن وفقًا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.وأضاف المحافظ أن غلق المنشأة وسحب الترخيص الخاص بها سيكون الإجراء المتخذ فى مواجهة أى تقصير أو تهاون فى الالتزام بهذه الاشتراطات سواء الخاصة بالمنشاة أو العاملين بها أو المترددين عليها.وناشد المحافظ الجميع بضرورة اتخاذ كافة التدابير الإجراءات الاحترازية والتى من شأنها الحفاظ على سلامة الجميع وعدم المساهمة فى انتشار الفيروس مما يؤدى إلى التأخر فى العودة إلى الحياة الطبيعية بصورة كاملة.تصريحات راشد جاءت عقب الاجتماع الذي عقدته المحافظة بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشرطة المرافق والمرور للوقوف على الآليات المنظمة لفتح المنشأت.