رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل خطة تنفيذ الجيزة قرارات فتح المطاعم والكافيهات والأندية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:11 ص
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
حمد أبو المحاسن
طباعة
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم وضع عدد من الضوابط والآليات لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بفتح المطاعم والمقاهي والأندية بدأيه من يوم غد السبت، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة مع فرق التفتيش والمتابعة والمنوط بهم المرور على المقاهي والمطاعم بالتعاون مع شرطة المرافق وعدم التهاون فى تطبيق الإجراءات الخاصة بفتح هذه المنشآت، وشملت الضوابط التي وضعتها محافظة الجيزة التزام مدير المنشأة بالتوقيع على إقرار بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل ويتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات.

وأشار إلى أن نسبة الرواد لا تزيد عن 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى لحين إشعار آخر وترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين طاولات الطعام، و1 متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، وبحد أقصى 6 أشخاص على المائدة للعائلات وتشغيل المصاعد إن وجدت بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية وغلق أماكن ألعاب الأطفال.

كما يتم حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أى نشاطات تتعلق بتجمعات المواطنين وتوزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية فى المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووضع لافتات إرشادية بمدخل المنشأة لمنع دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا وتوفير أدوات تطهير الأيدي في مدخل المنشأةوحظر الخدمة الذاتية بالبوفيه، مع السماح بخدمة البوفيه (غير المفتوح) واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.

وكذلك حظر تقديم الشيشة وإزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام ـ قدر المستطاع ـ وفى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام ووضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.

وأكد ضرورة الالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس بشكل دورى فى كافة الأنحاء، وتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان وتطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم ووضع الإرشادات التوعوية بجميع أنحاء المنشأة وتوفير سلال مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس بالحمامات والمطابخ والتخلص من النفايات بشكل آمن وفقًا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.

وأضاف المحافظ أن غلق المنشأة وسحب الترخيص الخاص بها سيكون الإجراء المتخذ فى مواجهة أى تقصير أو تهاون فى الالتزام بهذه الاشتراطات سواء الخاصة بالمنشاة أو العاملين بها أو المترددين عليها.

وناشد المحافظ الجميع بضرورة اتخاذ كافة التدابير الإجراءات الاحترازية والتى من شأنها الحفاظ على سلامة الجميع وعدم المساهمة فى انتشار الفيروس مما يؤدى إلى التأخر فى العودة إلى الحياة الطبيعية بصورة كاملة.

تصريحات راشد جاءت عقب الاجتماع الذي عقدته المحافظة بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشرطة المرافق والمرور للوقوف على الآليات المنظمة لفتح المنشأت.

موضوعات متعلقة

هانى رمزى يتعاقد على «غبى منه فيه 2»

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

«العربية»: تركيا تخطط لشن عدوان على مدينة سرت

طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا.. والقاهرة 35

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

ما حقيقة توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه؟

راتبه 7 ملايين سنويا.. قصة «عزت» ذراع عصام الصغير لإهدار مليارات «البريد للاستثمار»

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

إنفوجراف

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

موت وخراب ديار.. أحمد مظهر وتوفيق الحكيم يخسران الأموال بسبب «اللحية»

بينها «لاشين».. أفلام مصرية سياسية ممنوعة من العرض

نجم الساعة

مصرع وإصابة 3 فى انقلاب سيارة بترعة المريوطية

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

هل يؤثر فيروس كورونا على المخ؟

تأجيل عرض «تينيت» للمرة الثانية بسبب كورونا

أمراض أقل.. 6 تغييرات تحدث بالجسم عند التوقف عن تناول اللحوم الحمراء

ماذا يحدث للجسم في حال الامتناع عن تناول السكريات؟

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لو كان لزاما علينا الرحيل
ماجد حبته
الآلة الدعائية الإيرانية مثلًا
مدحت بشاى
الباطل اللجلج والإخوانى المفوّه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. العالِم الجليل والوطنى الزاهد
المزيد

الثقافة

تنمية تعلن إعادة طباعة أعداد مجلة الكتاب

بعد وصول عدد زوارها لـ27 مليونًا.. «بصيرة» يحتفى بيوتيوب الثقافة

فى الذكرى الـ15 لرحيله.. محمد مستجاب لأبيه: ظللت تقاتل الزمن أنت واسمك

«الناشرين العرب» يعفي الأعضاء من رسوم اشتراك 2020