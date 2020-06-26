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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فرش 15 ألف وحدة في بشائر الخير من أثاث دمياط

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:06 ص
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع حسام شبكة رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدمياط، حيث تم خلال اللقاء الإعلان عن ماتم الانتهاء إليه بالاجتماع الثلاثى المُنعقد بين مدينة دمياط للأثاث وجهاز تنمية المشروعات والمنطقة الشمالية العسكرية، الخاص بإتاحة فرش عدد ١٥.٢٩٦ ألف وحدة بمشروعا بشائر الخير ٥،٣ بمحافظة الإسكندرية لصالح الصناع بمدينة دمياط للأثاث.

وتم تقسيم تلك الوحدات على مرحلتين، حيث تضمنت المرحلة الأولى ١٠.١٩٢ ألف وحدة بمشروع بشائر الخير ٥ وبالمرحلة الثانية ٥.١٠٤ آلاف وحدة ببشائر الخير ٥ و٥٩٢ وحدة ببشائر الخير ٣.

وقد أوضحت الدكتورة منال عوض، أن تلك المبادرة تأتى استكمالا لسلسلة الاتفاقيات المبرمة سلفًا مع عدد من الجهات وذلك لتنشيط الحركة التجارية وإتاحة فرص جديدة للصناع بالمدينة والتى تعد من أضخم المشروعات القومية بذلك القطاع على الإطلاق، مؤكدةً أنه تم وضع خطة لتسليم المنتجات وفقًا لبرنامج زمنى محدد.
وحدة بشائر الخير
وحدة بشائر الخير
وحدة بشائر الخير
وحدة بشائر الخير
وحدة بشائر الخير
وحدة بشائر الخير

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