«التمثيل التجاري»: 27.5% زيادة في الصادرات السلعية للأردن

قدم جهاز التمثيل التجارى تقريرا لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، حول تطور العلاقات التجارية بين مصر والأردن خلال الربع الأول من العام الجارى، موضحا أن الصادرات السلعية المصرية للمملكة الأردنية حققت نسبة زيادة بلغت 27.5% وبلغت 120.9 مليون دولار مقارنة بـ 94.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.وقال الدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى - في بيان - أن الزيادة ترجع إلى الجهود الكبيرة التى يبذلها المكتب التجارى المصرى بالعاصمة عمان فى الترويج للصادرات المصرية بالأسواق الأردنية وتوفير المعلومات للمصدرين المصريين حول أهم الفرص التصديرية المتاحة بالسوق الأردني، مشيرًا إلى أن عددا من السلع المصرية يتمتع بقبول ورواج كبير بالسوق الأردنى خاصة الحاصلات الزراعية ومنتجات الألبان.وأضاف أن الميزان التجارى السلعى مع الأردن حقق خلال الربع الأول من العام الجارى فائضًا لصالح مصر بلغ 93.5 مليون دولار مقابل نحو 62 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 50.8%، موضحا أن الواردات المصرية من الأردن بلغت خلال الربع الأول من العام الجارى 27.4 مليون دولار مقارنة بنحو 32.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى محققة نسبة انخفاض بلغت 16.5 %.جدير بالذكر أن أهم بنود الصادرات المصرية للأسواق الأردنية خلال الربع الأول من العام الجارى تضمنت البرتقال بقيمة 5.1 مليون دولار والليمون بقيمة 4.9 مليون دولار والموز الطازج بقيمة 3.2 مليون دولار والتليفزيونات بقيمة 3.4 مليون دولار والأجبان بقيمة 6.5 مليون دولار والنشادر بقيمة 6.1 مليون دولار.