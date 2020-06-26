رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط: استمرار قرار تخفيض العاملين لمنع انتشار كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:56 ص
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قرارًا بمد العمل بنظام تخفيض أعداد العاملين المتواجدين بمختلف القطاعات التعليمية والإدارية بالجامعة وفق القواعد والضوابط المعلن عنها سابقًا؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور الجمال أن قرار تخفيض العمل يصل إلى تواجد ٢٠% فقط من العدد الإجمالي فى بعض الإدارات، واستمرار مد العمل بهذا القرار لحين صدور إشعار ٱخر بإلغائه وعودة العمل بكافة الإدارات بكافة طاقتها البشرية.

وصرح الدكتور طارق الجمال أن ذلك القرار يأتي ضمن إجراءات الجامعة الاحترازية لمنع التكدس بمكاتب وإدارات الجامعة من أجل منع انتشار العدوى بكوفيد 19 وتوفير بيئة صحية ٱمنة وصحية للمتواجدين بها.

وكشف رئيس جامعة أسيوط عن وجود بعض الفئات المستثناة من قرار تخفيض العمالة والمتضمن استثناء العاملين بإدارتي شئون طلاب مركزية والدراسات العليا وفروعهما بمختلف الكليات وكذلك القائمين على العمل فى قطاعات المدن الجامعية والتغذية، وكذلك جميع العاملين المعلن عن تكليفهم بأعمال الملاحظة والمراقبة على امتحانات الفصل الدراسي الثاني والذي لا يجوز لهم الاعتذار أو الرفض عن أعمال المراقبة المقررة لهم إلا عن طريق تقرير طبى من القوميسيون الطبى أو المستشفى الجامعى أو أى مستشفى حكومى يفيد عدم قدرة الموظف عن المراقبة لعذر طبى يقبله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

كما يتضمن القرار على استمرار التزام العاملين بارتداء الكمامات أثناء تواجدهم بمقار عملهم وخصم ثلاثة أيام جزاء فورى لمن يخالف ذلك مع حظر انتقال أو تحرك الموظفين أو العاملين بين وحدات وإدارات قطاعات وكليات الجامعة خلال فترة العمل إلا فى حالات الضرورة.

موضوعات متعلقة

«الداخلية» تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل إيمان حسن

تفاصيل إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

محمد الباز يشارك في تقديم برنامج «آخر النهار»

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

ما حقيقة توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه؟

راتبه 7 ملايين سنويا.. قصة «عزت» ذراع عصام الصغير لإهدار مليارات «البريد للاستثمار»

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

إنفوجراف

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

موت وخراب ديار.. أحمد مظهر وتوفيق الحكيم يخسران الأموال بسبب «اللحية»

بينها «لاشين».. أفلام مصرية سياسية ممنوعة من العرض

نجم الساعة

مصرع وإصابة 3 فى انقلاب سيارة بترعة المريوطية

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

هل يؤثر فيروس كورونا على المخ؟

تأجيل عرض «تينيت» للمرة الثانية بسبب كورونا

أمراض أقل.. 6 تغييرات تحدث بالجسم عند التوقف عن تناول اللحوم الحمراء

ماذا يحدث للجسم في حال الامتناع عن تناول السكريات؟

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لو كان لزاما علينا الرحيل
ماجد حبته
الآلة الدعائية الإيرانية مثلًا
مدحت بشاى
الباطل اللجلج والإخوانى المفوّه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. العالِم الجليل والوطنى الزاهد
المزيد

الثقافة

تنمية تعلن إعادة طباعة أعداد مجلة الكتاب

بعد وصول عدد زوارها لـ27 مليونًا.. «بصيرة» يحتفى بيوتيوب الثقافة

فى الذكرى الـ15 لرحيله.. محمد مستجاب لأبيه: ظللت تقاتل الزمن أنت واسمك

«الناشرين العرب» يعفي الأعضاء من رسوم اشتراك 2020