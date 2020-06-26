أحمد العوضي في بروفات «شديد الخطورة» (فيديو)

شارك الفنان أحمد العوضي، متابعيه عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد له، من كواليس مسلسل "شديد الخطورة".وظهر في الفيديو يؤدي بروفات مشاهد الأكشن بالمسلسل، وعلق عليه قائلا: "من بروفات أكشن (شديد الخطورة) من 1 7 watch it"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.مسلسل "شديد الخطورة" من تأليف ‏محمد سيد ‏بشير، وإخراج حسام على، ويشارك فى بطولته كل من ‏رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، ‏حمزة ‏العيلى، حسنى شتا، خالد كمال‎، ومن المقرر عرضه على تطبيق "واتش أت".