حقيقة طرح وحدات الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعى

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداوله بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن طرح وزارة الإسكان وحدات الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي.وقال المركز، في بيان له، قبل قليل، إنه تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح الوزارة وحدات الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي، مُوضحةً أنه يتم حاليًا سحب كراسات الشروط، وسداد المقدمات لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ 13 بالإسكان الاجتماعي بـ10 محافظات هي (الفيوم- بنى سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر- مطروح)، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات المزيفة التي تستهدف النصب عليهم، مع ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة.​وقد تم الإعلان مؤخرًا عن فتح باب الحجز لوحدات الإعلان الـ13 من برنامج الإسكان الاجتماعي، في 10 محافظات، على أن يتم إتاحة كراسات الشروط بمكاتب البريد بالمحافظات المطروح بها الوحدات، كما سيحصل كل من يريد على كراسة الشروط الخاصة به للتقدم للحجز بالمشروع.