الجيزة: ملتزمون بقرارات فتح المقاهي والمطاعم ( صور)
الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:48 ص
أحمد أبو المحاسنطباعة
أكدت محافظة الجيزة، التزامها بكافة التعليمات التي وضعتها وزارة التنمية المحلية، مشددة على أنها ستطبقها بمنتهى الحزم لتنظيم آليات عمل وفتح المطاعم والمقاهي، بدءا من السبت المقبل وفقا للقرارات التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء في إطار عوده الحياه لطبيعتها وهي كالاتي:-
1. التزام مدير المنشأة بالتوقيع على إقرار بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل.
2. يتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات.
3. نسبة الرواد لا تزيد عن 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى لحين إشعار آخر.
4. ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين طاولات الطعام، و1 متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، وبحد أقصى 6 أشخاص على المائدة للعائلات.
5. تشغيل المصاعد إن وجدت بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية.
6. غلق أماكن ألعاب الأطفال.
1. التزام مدير المنشأة بالتوقيع على إقرار بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل.
2. يتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات.
3. نسبة الرواد لا تزيد عن 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى لحين إشعار آخر.
4. ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين طاولات الطعام، و1 متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، وبحد أقصى 6 أشخاص على المائدة للعائلات.
5. تشغيل المصاعد إن وجدت بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية.
6. غلق أماكن ألعاب الأطفال.
اجتماع محافظة الجيزة
7. حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أى نشاطات تتعلق بتجمعات المواطنين.
8. توزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية فى المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعى.
9. وضع لافتات إرشادية بمدخل المنشأة لمنع دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.
10. توفير أدوات تطهير الأيدي في مدخل المنشأة.
11. حظر الخدمة الذاتية بالبوفيه، مع السماح بخدمة البوفيه ( غير المفتوح) واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.
12. حظر تقديم الشيشة.
13. إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام ـ قدر المستطاع ـ وفى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.
14. الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع.
8. توزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية فى المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعى.
9. وضع لافتات إرشادية بمدخل المنشأة لمنع دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.
10. توفير أدوات تطهير الأيدي في مدخل المنشأة.
11. حظر الخدمة الذاتية بالبوفيه، مع السماح بخدمة البوفيه ( غير المفتوح) واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.
12. حظر تقديم الشيشة.
13. إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام ـ قدر المستطاع ـ وفى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.
14. الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع.
اجتماع محافظة الجيزة
15. توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام.
16. وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياة والمصاعد.
17. الالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس بشكل دورى فى كافة الأنحاء، وتعقيم دورات المياة بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.
18. تطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم.
19. وضع الإرشادات التوعوية بجميع أنحاء المنشأة.
20. توفير سلال مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس بالحمامات والمطابخ.
21. التخلص من النفايات بشكل آمن وفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.
16. وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياة والمصاعد.
17. الالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس بشكل دورى فى كافة الأنحاء، وتعقيم دورات المياة بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.
18. تطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم.
19. وضع الإرشادات التوعوية بجميع أنحاء المنشأة.
20. توفير سلال مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس بالحمامات والمطابخ.
21. التخلص من النفايات بشكل آمن وفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.