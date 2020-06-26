الجيزة: ملتزمون بقرارات فتح المقاهي والمطاعم ( صور)

أكدت محافظة الجيزة، التزامها بكافة التعليمات التي وضعتها وزارة التنمية المحلية، مشددة على أنها ستطبقها بمنتهى الحزم لتنظيم آليات عمل وفتح المطاعم والمقاهي، بدءا من السبت المقبل وفقا للقرارات التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء في إطار عوده الحياه لطبيعتها وهي كالاتي:-



1. التزام مدير المنشأة بالتوقيع على إقرار بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل.

2. يتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات.

3. نسبة الرواد لا تزيد عن 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى لحين إشعار آخر.

4. ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين طاولات الطعام، و1 متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، وبحد أقصى 6 أشخاص على المائدة للعائلات.

5. تشغيل المصاعد إن وجدت بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية.

6. غلق أماكن ألعاب الأطفال.





اجتماع محافظة الجيزة

7. حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أى نشاطات تتعلق بتجمعات المواطنين.

8. توزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية فى المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعى.

9. وضع لافتات إرشادية بمدخل المنشأة لمنع دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.

10. توفير أدوات تطهير الأيدي في مدخل المنشأة.

11. حظر الخدمة الذاتية بالبوفيه، مع السماح بخدمة البوفيه ( غير المفتوح) واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.

12. حظر تقديم الشيشة.

13. إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام ـ قدر المستطاع ـ وفى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.

14. الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع.

اجتماع محافظة الجيزة

15. توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام.

16. وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياة والمصاعد.

17. الالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس بشكل دورى فى كافة الأنحاء، وتعقيم دورات المياة بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

18. تطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم.

19. وضع الإرشادات التوعوية بجميع أنحاء المنشأة.

20. توفير سلال مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس بالحمامات والمطابخ.

21. التخلص من النفايات بشكل آمن وفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.