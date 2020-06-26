العراق: الانتهاكات التركية مخالفة صريحة للمواثيق الدولية

أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، منذ قليل اليوم الجمعة، أن الانتهاكات التركية للأجواء مخالفة صريحة للمواثيق الدولية والأعراف.وفي سياق متصل، شنت تركيا هجومًا جويًا وبريًا على المنطقة الحدودية الأسبوع الماضي في حملة لاستئصال "حزب العمال الكردستاني" الذي تصر أنقرة على وجود قواعد له في شمال العراق.من جهتها، استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي مرتين الأسبوع الماضي لتسليمه ما قالت إنه "احتجاج شديد اللهجة".