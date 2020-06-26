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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تفاصيل موعد صرف معاشات يوليو 2020

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:42 م
صرف معاشات
صرف معاشات
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث من قبل المواطنين على موعد صرف معاشات شهر يوليو 2020، وذلك بعد قرار وزارة التضامن الاجتماعي بزيادة المعاشات والعلاوات الخمس، وتقدر نسبة الزيادة الجديدة للمعاشات بقيمة 14% من إجمالي المعاش الذي يتقاضاه للمخاطبين بقانون الخدمة القانونية المدنية وتعتبر هذه الزيادة الثانوية بقرار أصدره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التضامن الاجتماعي.

صرف معاشات شهر يوليو 2020

ومن المقرر أنه سوف تزيد المعاشات في كل عام بداية من شهر يوليو بنسبه لا تتجاوز 15% وذلك يتناسب مع حجم التضخم، ويهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لدى المواطن المصري لأصحاب المعاشات، وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن قرار صرف المعاشات والعلاوات الخمس سيستفيد منه 2.4 مليون مواطن مصري من أصحاب المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2020

ويبدأ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2020 مع الزيادة الجديدة في اليوم الأول من الشهر ويستمر صرف مرتبات المعاشات حتى يوم 10 يوليو 2020.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الجدول الذي يتم توزيع صرف المعاشات من خلاله لجميع الفئات المختلفة حتى لايحدث تكدس وإزدحام على ماكينات الصرف ومكاتب البريد أو في البنوك نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ومع ذلك تبذل الحكومة المزيد من الجهود للحفاظ على صحة المواطنين وللحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك لتوزيع صرف المعاشات في خلال أول 10 أيام من شهر يوليو حتى لا يصاب المواطنين بعدوى كورونا وللحفاظ على سلامتهم.

وسهلت وزارة التضامن الاجتماعي على المواطنين أصحاب المعاشات والعلاوات الخمس من خلال الرقم القومي فقط لتخفيف العبء على المواطن.

رابط التسجيل بموقع الهيئة العامة للتضامن الاجتماعي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن رابط التسجيل الذي يتم من خلاله الاستعلام عن قيمة زيادة المعاشات وذلك بواسطة الرقم القومي فقط:

رابط التسجيل: https:nosi.gov.egarServicesPagesQueryingGetPensionBonuses.aspx

وبعد الدخول يمكنك ادخال الرقم القومي واستعلم عن زيادة المعاشات والعلاوات الخمس، وسيتم صرف المعاش مع الزيادة زمع العلاوات الخمس في موعد صرف معاشات شهر يوليو 2020.

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