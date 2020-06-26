تفاصيل مسلسل ليه لأ الحلقة 11.. ومواعيد العرض

مسلسل ليه لأ الحلقة 11 ومن المقرر أن تعرض الحلقة 11 الحادية عشر من مسلسل "ليه لأ" في تمام الساعة 12:30 صباحا الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.



مسلسل ليه لأ الحلقة 11 ومن المقرر أن تعرض الحلقة 11 الحادية عشر من مسلسل "ليه لأ" في تمام الساعة 12:30 صباحا الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.

ويعرض المسلسل عبر المنصة الرقمية شاهد VIP التابعة لمجموعة قنوات "ام بي سي" الفضائية وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، ويتكون مسلسل ليه لأ الذى تقوم ببطولته أمينة خليل من 15 حلقة فقط.



قصة مسلسل "ليه لأ"



أثارت أحداث الحلقة الأولى الجدل بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قصة العمل الجرئية حيث تدور قصة مسلسل ليه لأ في إطار اجتماعي حيث يناقش فترة جيل الثلاثينات من العمر وخلق ‏مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار والصراع ما بين التشبث بالتقاليد ‏وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة‎.‎



وتجسد بطلة العمل أمينة خليل دور فتاة تدعى "عاليا" وتبلغ من العمر 31 عامًا وتقرر الاستقلالية في حياتها الشخصية والعملية وقامت بالهرب من زواجها يوم حفل الزفاف، وتستكمل أحداث المسلسل بشعور أمينة خليل بأنها شخصية منبوذة بشكل كبير في المجتمع بسبب هذا التصرف غير المألوف.



* صناع وأبطال مسلسل "ليه لأ"



مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.‎



* دينا مراجيح تتسبب في أزمة لصناع المسلسل



وتسببت دينا مراجيح وصديقها "جو" أحد مشاهير السوشيال الميديا فى حدوث أزمة لصناع مسلسل "ليه لأ" وذلك بعد أن ظهرا سويا في مشهد ضمن أحداث العمل برفقة الفنانة أمينة خليل وتعرض المسلسل لهجوم شديد بسبب عدم تقبل ظهورهم بسبب المحتوى "غير الهادف والمبتذل" الذي يقدمه الثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى النفيض وجود موهوبين ودارسين ونقابيين لا يجدون مشهدا يجسدونه أمام الكاميرات، وفق المتابعين.‏





اقرأ أيضا..

















ينتظر عشاق مسلسل ليه لأ الحلقة 11 الذي تخوض بطولته الفنانة أمينة خليل عرض الحلقة الحادية عشر وذلك بعد أن اشتدت أحداث المسلسل إثارة في الحلقات السابقة.