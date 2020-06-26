1109 إصابات جديدة بكورونا فى أوكرانيا

كشفت بيانات أصدرها نظام مراقبة تفشي فيروس كورونا المستجد التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، اليوم الجمعة، عن أنه تم تسجيل 1109 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لتسجل البلاد أعلى معدل للإصابات لليوم الثالث على التوالي.وذكر مجلس الأمن القومي والدفاع، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن حالات الإصابة الجديدة تشكل أعلى معدل إصابات يومية يتم تسجيلها في البلاد منذ بداية جائحة فيروس كورونا، مضيفا أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 41 ألفا و117 إصابة.وظهر أكبر عدد من الإصابات الجديدة في مناطق لافيف وكييف وريفني وزكارباتيا، فيما توفي 19 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس 1086 حالة.